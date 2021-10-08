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В "Клубе редакторов" о внешнем экономическом давлении и рецепте противостояния
Санкционный вопрос обсуждают и профильные эксперты, и медийное сообщество страны.
Внешнее экономическое давление стало поводом мобилизовать внутренние резервы. У каждого предприятия - свой рецепт противостояния, но общий курс, как отмечают специалисты, уже сейчас дает результат. ВВП растет, многие отрасли бьют рекорды по валютной выручке. Значит, стратегия работает.
А так же ситуация на границе, 75 лет приговору нацизму и медийный скандал, размеры которого явно преувеличены. Главные темы недели обсудят в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".
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