В "Клубе редакторов" о внешнем экономическом давлении и рецепте противостояния

Внешнее экономическое давление стало поводом мобилизовать внутренние резервы. У каждого предприятия - свой рецепт противостояния, но общий курс, как отмечают специалисты, уже сейчас дает результат. ВВП растет, многие отрасли бьют рекорды по валютной выручке. Значит, стратегия работает.

А так же ситуация на границе, 75 лет приговору нацизму и медийный скандал, размеры которого явно преувеличены. Главные темы недели обсудят в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".