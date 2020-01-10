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В "Клубе редакторов" ведущие медиаэксперты раскладывают по полочкам главные плоды информационного поля

Чем живет большая журналистика последнюю неделю? Ведущие медиаэксперты раскладывают по полочкам главные плоды информационного поля. Затишье перед возможной бурей в пустыне или ничья победа? Что последует за очередной запятой в затянувшемся ирано-американском конфликте? Как вытянуть мир из спирали, которая наматывает на себя все больше неизвестных?

А также кто попал в рейтинг цитат великих людей современной информационной повестки? Кто и почему делает визы для белорусов дешевле? Обсуждение без границв "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".

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