В Кобринском районе ученики аграрных классов могут поработать в сельхозпредприятии и без экзаменов поступить в вуз

Беларусь сохраняет стратегию и профобучение молодежи. Особенно это актуально для сельского хозяйства. Последние годы доказали важность продовольственной безопасности. А это технологии, опыт и знания.

В одной из школ Кобринского района преподают азы сельского хозяйства. В аграрных классах ученикам дают возможность ближе ознакомиться с будущей профессией. Устраивают и экскурсии на молочно-товарные комплексы, а на каникулах школьники даже могутподработать в сельхозорганизации. Чтобы привлечь больше молодых кадров, предприятия готовы оплатить студентам учебу в аграрных вузах. Кроме того, у таких абитуриентов есть льготы при поступлении.

За необычным учебным процессом наблюдала Мария Тройнич.

Уроки сельского хозяйства для школьников

На этих занятиях нет учебников и контрольных: старшеклассникам Залесской школы предлагают осваивать будущую профессию уже сейчас. Попробовать себя в роли ветврача, зоотехника или агронома может каждый из учеников профильного аграрного класса.

Такие факультативы на выезде в школе проходят раз в три месяца. И это не просто общее знакомство с профессией, дети изучают нюансы работы на ферме. Например, ученикам доверяют покормить животных.

Перспективные кадры нужны везде. Поэтому для школьников на предприятии готовы не только проводить экскурсии, но и оплатить обучение по аграрной специальности в вузе, чтобы после университета молодежь вернулась в хозяйство в качестве молодых специалистов.

Предприятие более чем заинтересовано, чтобы оказать финансовую поддержку и подготовить для себя в дальнейшем кадры. Каждое сельхозпредприятие заинтересовано в наращивании производства, а это в первую очередь дополнительные силы, молодежь, специалисты в первую очередь ветеринарного профиля, зоотехнического профиля. Дмитрий Лазовский, главный ветеринарный врач ИООО "Биссоло Габриэле Фарм"

Кроме финансового бонуса в виде оплаты за обучение, у учеников аграрного класса есть еще преференция при поступлении. Абитуриентам не нужно сдавать экзамены в аграрный вуз. В университет их зачисляют на основании собеседования.





Уже на протяжении четырех лет у нас есть два договора: это Гродненский аграрный университет и Горецкая сельхозакадемия. Есть и были дети, которые приходят из города, из городских школ приезжают и учатся. Именно потому, что хотят свою жизнь, свою деятельность связать с аграриями. Александр Олейник, директор Залесский средней школы Кобринского района

В Залесской школе Кобринского района два аграрных класса. Их ученики углубленно изучают биологию и химию. Оценка по этим предметам должна быть не ниже семерки. Десятиклассник Евгений Павлюкович уже точно знает, куда будет поступать через год.

Я планирую поступать в Горецкую академию на инженерный, у нас есть выпускники нашей школы, которые туда поступили. Говорят, им нравится. Евгений Павлюкович, ученик Залесский средней школы Кобринского района





Всего в Брестской области 49 профильных классов по трем направлениям: аграрное, педагогическое и спортивное. Почти все их ученики поступают в высшие учебные заведения. Такое профориентированное школьное обучение - часть политики по закреплению молодежи в регионе. Особенно востребованы сейчас молодые кадры в аграрном комплексе, который с каждым годом наращивает производительные мощности.

Наша задача основная, это, конечно, чтобы молодежь оставалась работать здесь, в нашей стране, в Брестской области, чтобы не уезжала за пределы страны, заинтересовать их здесь. У нас тоже хороший уровень подготовки, заработных плат и автоматизированные рабочие места. Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома