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В Кобринском районе в деревне Городец взорвали долгострой

Исчез за считанные секунды! В Кобринском районе в деревне Городец взорвали долгострой - здание комбикормового завода, которое возводили 40 лет, но так и не завершили строительство. Сооружение высотой 22 метра было снесено по технологии последовательных взрывов.

Фрагменты разрушенного здания используют местные агропредприятия. Всего в этом году в регионе было снесено 41 здание, 2 из которых с помощью взрывов.

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