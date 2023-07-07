В Колодищах оперативники выявили четыре группы нелегальных мигрантов

За незаконный въезд в Беларусь сотрудники областного управления по гражданству и миграции при поддержке ОМОНа УВД Миноблисполкома задержали иностранцев, пишетагентство "Минская правда".

В агрогородке Колодищи Минского района выявили четыре группы нелегальных мигрантов, сообщает областное УВД. Всего задержаны 32 человека: граждане Афганистана, Индии и Бангладеш.

Иностранцы прибыли в страну из России наземным транспортом и планировали ехать в Польшу. Белорусские визы у них отсутствовали.

Нелегалов привлекли к административной ответственности и принудительно выдворили из страны.

Сейчас проводится проверка по установлению организаторов и пособников деятельности по незаконному въезду в Беларусь иностранных граждан.