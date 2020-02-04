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В Колодищах построят новый путепровод
Строительство транспортной развязки начнется уже в конце февраля. Мост через железнодорожный переезд - объект логистический: это направление Минск - Москва. За сутки здесь проходят две сотни поездов. А автотрасса соединяет поселок Колодищи, поэтому во время строительных работ перекрывать движение не будут. Уже сейчас прокладывают объездную дорогу для машин. Поток на этом участке очень интенсивный - 7 тысяч авто в сутки.
На строительство путепровода понадобится год. Сложности создают не только подземные коммуникации, но и сам железнодорожный переезд. Поэтому когда начнется возведение опорных конструкций, надо будет учитывать так называемые окна в расписании поездов.
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