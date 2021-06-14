В. Колташов: Евразийское сотрудничество - главный ответ на санкционное давление Запада

Если санкции окажутся чрезвычайно жесткими, то у Беларуси все равно остается путь - путь евразийского экономического сотрудничества, торговли. И здесь на евразийский рынок, а значит и на Беларусь, будет работать совершенно не связанные с ЕС процессы. Процесс роста мировых цен на нефть, на продовольствие, на металлы, на удобрения, все товары, производимые производственными экономиками - сельскохозяйственными и промышленными.По этой логике Беларусь не упадет в никакую бездну, как, может быть, хотели бы думать еврокомиссары или прозападные оппозиционеры, этого не случится.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия)