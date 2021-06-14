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В. Колташов: Евразийское сотрудничество - главный ответ на санкционное давление Запада
Санкционное давление и антибелорусская риторика не смогут помешать стабильному развитию белорусского государства. Такое мнение нашему телеканалу высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По мнению эксперта, благодаря многовекторной внешней политике, Беларусь сможет с успехом переориентировать свою торгово-экономическую деятельность на евразийское пространство, что минимизирует потери от санкционной политики коллективного Запада.
Если санкции окажутся чрезвычайно жесткими, то у Беларуси все равно остается путь - путь евразийского экономического сотрудничества, торговли. И здесь на евразийский рынок, а значит и на Беларусь, будет работать совершенно не связанные с ЕС процессы. Процесс роста мировых цен на нефть, на продовольствие, на металлы, на удобрения, все товары, производимые производственными экономиками - сельскохозяйственными и промышленными.По этой логике Беларусь не упадет в никакую бездну, как, может быть, хотели бы думать еврокомиссары или прозападные оппозиционеры, этого не случится.
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