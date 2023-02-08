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В комиссию начали поступать обращения находящихся за рубежом граждан - Генпрокуратура
Практически с момента открытия на электронную почту комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений начали поступать обращения, рассказала начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале надзорного ведомства, сообщает БелТА.
"Первой написала 35-летняя минчанка, которая уехала за границу в октябре 2020 года. Она не сообщила о совершенных ею правонарушениях или преступлениях, а выразила лишь опасения из-за ее возможной причастности к каким-либо противоправным деяниям. При этом не указала иные сведения, необходимые для такого обращения. После дополнения обращения в соответствии с пунктом третьим указа Президента Беларуси от 6 февраля 2023 года оно будет рассмотрено комиссией по существу и заявитель получит ответ", - отметила Анжелика Курчак.
Вместе с тем в связи с большим количеством поступающих обращений она напомнила о требованиях к обращениям о возвращении в Беларусь, подаваемым на рассмотрение комиссии.
Фото: БелТА
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