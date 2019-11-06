В комплексе "Минск Мир" открылся крупнейший в стране паркинг

Еще один объект социальной инфраструктуры появился накануне 7 Ноября в Минске. Инициативу властей о введении в строй к этой дате объектов, важных и нужных для комфортной жизни людей, поддержал белорусский застройщик. В комплексе "Минск Мир" у границ почти завершенного квартала "Эмиратс" открылся крупнейший в стране паркинг.

Тему продолжит Евгений Каллаур. Многофункциональный комплекс "Минск Мир" на месте старого столичного аэропорта растет ударными темпами. Девять многоэтажек уже сданы. По вечерам в домах "Диадема", "Маринах" и "Пальмах" горят окна - покупатели квартир успели сделать ремонт и заселиться. К радостям новоселов добавились и новые хлопоты - поиск парковочного места. Проблему решило строительство комфортабельного девятиэтажного паркинга на 800 машино-мест, который изначально был заложен в план проектировщиками застройщика. Пользоваться паркингом будет действительно удобно.







Вся система продумана до мелочей. На первом уровне - круглосуточное дежурство спецперсонала, отвечающего за въезд и выезд автомобилей. Для дополнительной безопасности современная система видеонаблюдения. Для постоянных жителей нового микрорайона - чип-ключи. А вот гости комплекса "Минск Мир" смогут воспользоваться краткосрочной арендой через специальное мобильное приложение.



Новый паркинг рассчитан на 800 машино-мест





На новом паркинге уже горит освещение, работает шлагбаум. Некоторые жители квартала уже поспешили стать собственниками машино-мест. Чтобы паркинг не пустовал и использовался максимально эффективно, машино-места будут сдаваться в аренду. Цена доступная, ниже среднего уровня по Минску. Между тем строительство комплекса "Минск Мир" продолжается. Впереди открытие новых необходимых объектов социальной инфраструктуры, которые, без сомнения, сделают жизнь в этом уголке столицы максимально комфортной и приятной.

