В комплексе "Тростенец" открыли памятник "Массив имен"

Александр Лукашенко и Себастьян Курц открыли памятник "Массив имен" в память об уничтоженных в Тростенце австрийских гражданах. Его установили на территории мемориального комплекса "Тростенец", где в годы оккупации находился один из крупнейших концлагерей Европы. Этот камень стал символом общей памяти наших народов о погибших здесь соотечественниках.



Авторы мемориала - архитектор из Австрии Дэниэль Санвальд и скульптор из Беларуси Константин Костюченко. Для Австрии, как и для Беларуси, Тростенец стал местом национальной трагедии, боли и памяти. О том, что невозможно забыть, - Елена Бормотова.



Фотодокументы Чрезвычайной комиссии. Зверства и ужасы Тростенца попали на пленку сразу после освобождения. Сегодня эти фотографии - в фондах Национального архива Беларуси. Здесь и последняя трагедия лагеря - сожженные в сарае люди. Это случилось в ночь с 29 на 30 июня 1944.



Эти люди одними из первых уже 24 июля 1944 давали показания следователям и членам Чрезвычайной государственной комиссии. Документы - также в архивных фондах. Официальная цифра уничтоженных в Тростенце - 206 с половиной тысяч человек. Это данные ЧГК. Имена большинства из них неизвестны.