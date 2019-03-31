3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В комплексе "Тростенец" открыли памятник "Массив имен"
Александр Лукашенко и Себастьян Курц открыли памятник "Массив имен" в память об уничтоженных в Тростенце австрийских гражданах. Его установили на территории мемориального комплекса "Тростенец", где в годы оккупации находился один из крупнейших концлагерей Европы. Этот камень стал символом общей памяти наших народов о погибших здесь соотечественниках.
Авторы мемориала - архитектор из Австрии Дэниэль Санвальд и скульптор из Беларуси Константин Костюченко. Для Австрии, как и для Беларуси, Тростенец стал местом национальной трагедии, боли и памяти. О том, что невозможно забыть, - Елена Бормотова.
Фотодокументы Чрезвычайной комиссии. Зверства и ужасы Тростенца попали на пленку сразу после освобождения. Сегодня эти фотографии - в фондах Национального архива Беларуси. Здесь и последняя трагедия лагеря - сожженные в сарае люди. Это случилось в ночь с 29 на 30 июня 1944.
Эти люди одними из первых уже 24 июля 1944 давали показания следователям и членам Чрезвычайной государственной комиссии. Документы - также в архивных фондах. Официальная цифра уничтоженных в Тростенце - 206 с половиной тысяч человек. Это данные ЧГК. Имена большинства из них неизвестны.
Живым из Благовщины не возвращался никто
Схема злодеяний - на документах, хранящихся в Национальном архиве Латвии. В 60-х один из тех, кто расстреливал людей, дает показания на месте совершения преступления.
"Массив имен" созданбелорусским скульптором по проекту австрийского архитектора
Огромный каменный блок, расколовшийся на 10 колонн. Они символизируют 10 железнодорожных составов, которые прибыли в Минск из Вены. На колоннах - тысяча имен собственных.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Голосуем за будущее". Молдаване голосуют на выборах президента своей страны в посольстве в Минске
БелЖД запустила электропоезд бизнес-класса по маршруту Мозырь - Калинковичи - Минск
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
В мире
Все
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
В Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт" потребовала объяснить присутствие немецких солдат в Украине
Из соображений безопасности: в Приднестровье полиция затруднила доступ к избирательным участкам
Пентагон ожидает в ближайшие дни резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов