В конкурсе "Предприниматель года" появится еще одно призовое место

В национальном конкурсе "Предприниматель года", который проводится под патронажем Минэкономики, появится новая номинация - Эффективный индивидуальный бизнес. (До этого их было четыре). В номинации на победу могут претендовать те предприниматели, у которых со дня госрегистрации в Беларуси до года проведения конкурса - прошло не менее трех лет. Отметим, новая номинация поощряется премией - 50 базовых величин, в остальных же категориях победители получат вознаграждение вдвое больше - 100 базовых.