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В Конституции Беларуси концентрированно выражена концепция развития нашего государства - Елфимов

В каких условиях разрабатывалась и улучшалась Конституция современной и суверенной Беларуси? Какой путь прошел Основной Закон вместе со страной? И чем были обусловлены ключевые решения, которые касаются жизни государства и каждого из нас? Эксперты и гости в новом выпуске "Клуба редакторов" вспоминают и объясняют шаги к настоящей независимости Беларуси.

В Конституции концентрированно выражена концепция развития нашего государства: справедливость, постоянный рост благополучия населения и так далее. Это целый проект, который мы можем предложить не только в рамках Союзного государства (я думаю, что сегодня Российская Федерация во многом перенимает наш позитивный опыт, как и мы у них). Мы имеем возможность предложить КНР, и во всем евразийском пространстве мы можем предложить это как альтернативу тому самому Западу, который сегодня уходит со сцены.
Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси

Как Запад объявил войну свободе слова? И есть ли возможность достучаться до простых людей через информационный железный занавес? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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