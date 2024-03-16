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В Конституции Беларуси концентрированно выражена концепция развития нашего государства - Елфимов
В каких условиях разрабатывалась и улучшалась Конституция современной и суверенной Беларуси? Какой путь прошел Основной Закон вместе со страной? И чем были обусловлены ключевые решения, которые касаются жизни государства и каждого из нас? Эксперты и гости в новом выпуске "Клуба редакторов" вспоминают и объясняют шаги к настоящей независимости Беларуси.
В Конституции концентрированно выражена концепция развития нашего государства: справедливость, постоянный рост благополучия населения и так далее. Это целый проект, который мы можем предложить не только в рамках Союзного государства (я думаю, что сегодня Российская Федерация во многом перенимает наш позитивный опыт, как и мы у них). Мы имеем возможность предложить КНР, и во всем евразийском пространстве мы можем предложить это как альтернативу тому самому Западу, который сегодня уходит со сцены.
Как Запад объявил войну свободе слова? И есть ли возможность достучаться до простых людей через информационный железный занавес? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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