В Конституции Беларуси концентрированно выражена концепция развития нашего государства - Елфимов

В Конституции концентрированно выражена концепция развития нашего государства: справедливость, постоянный рост благополучия населения и так далее. Это целый проект, который мы можем предложить не только в рамках Союзного государства (я думаю, что сегодня Российская Федерация во многом перенимает наш позитивный опыт, как и мы у них). Мы имеем возможность предложить КНР, и во всем евразийском пространстве мы можем предложить это как альтернативу тому самому Западу, который сегодня уходит со сцены.

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси