В Конституционном суде вручают паспорта 14-летним юношам и девушкам

По традиции по всей стране в честь праздника вручают паспорта 14-летним юношам и девушкам. Сегодня церемония проходит в Конституционном суде - госоргане, призванном охранять Основной закон нашей страны. Отметим, всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси" в этом году объединила более 4 тысяч ребят.