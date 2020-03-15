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В Конституционном суде вручили паспорта

"Мы - граждане Беларуси!"

Всего за эту неделю свой первый паспорт получили 4 тысячи школьников. Акция проходила под слоганом #раЗАм.

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