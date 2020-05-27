Теплорастущие злаки активно растут летом, когда почва прогрелась до 20-25 градусов. Их делят в начале сезона - в конце мая и в июне.



Чтобы расширять красивые островки,которые отвоевывают все больше места в садах дачников, злаки можно и нужно делить. В конце весны самое время делить теплорастущие злаки: молинию, мискантусы, просо и другие.



Начнем с молинии. Молинию, как и другие теплорастущие злаки, перед делением нужно обрезать. Так делить будет удобнее.Она разрывается. Каждый побег может быть новой деленочкой.







В молинии главное - не увлекаться и сильно мелко не разделять, потому что выходить маленькие куртинки сложно.







Побеги легко отходят друг от друга. Точек роста несколько есть, подрезаем корневую систему, чтобы она влезла в горшочек.



Такая деленка уже в этом году зацветет, даст воздушную метелку злаков и будет красиво выглядеть.



