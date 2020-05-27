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В конце весны самое время делить теплорастущие злаки: молинию, мискантусы, просо
Теплорастущие злаки активно растут летом, когда почва прогрелась до 20-25 градусов. Их делят в начале сезона - в конце мая и в июне.
Чтобы расширять красивые островки,которые отвоевывают все больше места в садах дачников, злаки можно и нужно делить. В конце весны самое время делить теплорастущие злаки: молинию, мискантусы, просо и другие.
Начнем с молинии. Молинию, как и другие теплорастущие злаки, перед делением нужно обрезать. Так делить будет удобнее.Она разрывается. Каждый побег может быть новой деленочкой.
В молинии главное - не увлекаться и сильно мелко не разделять, потому что выходить маленькие куртинки сложно.
Побеги легко отходят друг от друга. Точек роста несколько есть, подрезаем корневую систему, чтобы она влезла в горшочек.
Такая деленка уже в этом году зацветет, даст воздушную метелку злаков и будет красиво выглядеть.
Не все злаки делятся одинаково: есть нюансы, которые нужно учитывать. На примере просапрутевидного покажемотличия. Сорт"хеви-метал" имеет сизо-зеленые стебли, которые не нагибаются даже во время сильных дождей.
Верх срезаем не боясь, спокойно можем оставлять не более 5-10 см, так как точки ростаначинаются только из земли. Даже еслисрежем низко, ничего не повредим. .
Делим- как обычно, но не слишком мелко. Иначе придется доращивать в теплице. Особенно если май холодный и с возвратными заморозками. Не стоит рисковать.
И еще одна особенность: просто растет из-под земли, оттуда стреляют его побеги, мы можем эти побеги немного присыпать. По уровню грунта засыпаем землей, чтобы они оказались под поверхностью почвы.
Все поделенные и пересаженные злаки нуждаются в поливе и присмотре.
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