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В Копыле для сотрудников лесхоза открыли многоэтажный дом

Новые квадратные метры арендного жилья для сотрудников лесхоза. Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Кстати, новый объект возвели за 9 месяцев. Все квартиры с внутренней отделкой и оснащены кухонной мебелью.

Благоустроен и двор, есть детские площадки и тренажеры, велопарковки и зоны отдыха. Территорию также озеленили.

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