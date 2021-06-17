В Копыле готовятся ко Дню белорусской письменности

Концептуально вместе с местными органами власти мы закладываем такие подходы, чтобы инфраструктуру наших районных центров существенно поднять на уровень, когда бы жители проснулись и сказали: "Мы свой город не узнаем". Чтобы появились здесь новые объекты, новые интерактивности, детские площадки, много новых точек не только торговых, а и библиотека, и киоск "Союзпечати". У людей должно быть чувство праздника, новизны, чтобы определенное вдохновение было и у выступающих в рамках концертной программы артистов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси