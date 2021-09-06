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На Дне белорусской письменности прочли более полутысячи авторских стихотворений, открыли аллею писателей и памятник мастеру-кожевеннику
Фестиваль книг, вручение Национальной литературной премии, театральные показы, шоу народных песен и танцев, гастрофест. Копыль принял День белорусской письменности. За два дня в городе прочли более полутысячи авторских стихотворений, открыли аллею писателей и памятник мастеру-кожевеннику. Развернулись масштабные литературные выставки, презентовали и первое белорусское мобильное приложение с аудиокнигами "Чытанка". Кроме того, прошло награждение лауреатов Минской областной премии в сфере литературы. По трем номинациям почетное звание получили 6 писателей центрального региона.
Конкурс проводится раз в два года. С 2007 года заслуженные награды получили 36 человек. Это представители Минского областного отделения Союза писателей. 8 из них поднимались за премией дважды.
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