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В Копыле, на родине именитых спортсменов, завершил свое путешествие фестиваль "Вытокі". Кто на очереди?

В Копыле, на малойродинесеребряного призера Олимпийских игр в Пекине Антона Смольского, накануне прозвучал заключительный аккорд второго сезона культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу". Форум с нами не прощается, говорит лишь "До свидания!", и уже в следующем году организаторы продолжат удивлять гостей фестиваля своими задумками и, конечно же, масштабом! Два дня форума вместили в себя россыпь событий, но, продолжая тему спортивную, все же выделим открытие в Копыле новой лыжероллерной трассы с огневыми рубежами и соответствующей инфраструктурой. Станислав Липский увидел лично этот спортивный объект, а также погрузился в атмосферу культурно-спортивного праздника.

Копыль - городок удивительный: районный центр с населением порядка десяти тысяч человек подарил стране как минимум два топовых спортсмена, известных всей планете - они оба представляют биатлон: Александр Сыман брал серебро чемпионата мира в эстафете, Антон Смольский завоевал серебро Олимпиады в индивидуальной гонке.

Результат потрясающий, как следствие, в Копыле руководство Национального олимпийского комитета и Министерства спорта принимает решение масштабной реконструкции местного стрельбища, чтобы растить новые таланты, а открытие объекта не случайно совпало с проведением в городе фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу".

Это еще один подарок Копылю в рамках культурно-спортивного форума.

Протяженность трассы километр, на стрельбище десять огневых установок, а местный рельеф с солидным перепадом высот увеличивает выносливость спортсменов, а соответственно и конкурентоспособность атлета.

Такие базы можно сравнивать с европейскими, где мы были, где я участвовал. Отличная учебно-тренировочная база для подготовки биатлонистов, лыжников. Можно еще приобщать и другие виды спорта. Во-первых, доступность. Здесь город в черте, в черте города это сделано. Рельеф позволяет, и можно не только зимние, но и летние виды спорта, которые на выносливость, сюда приглашать. Чтобы попасть на международные старты, нужно пройти тернистый путь, привить любовь к виду спорта этим детям, а это здесь начинается. Это тренер берет их за ручку и ведет на стрельбище, ведет на лыжную трассу. Первые шаги осваивают на лыжероллерах, на лыжах потом. Здоровье нации - это будущее нации, а кто, как не эти детки, потом будут строить страну
Александр Сыман, серебряный призер чемпионата мира - 2001 по биатлону в эстафете

Вот так мощно открыли фестиваль "Вытокі" в Копыле, а вообще "Вытокі" - это далеко не только про спорт: в первый день форума гостям показывают бриллианты района, вот, к примеру, агрогородок Тимковичи, здесь находится литературный музей Кузьмы Чорного. Пять залов раскрывают личность знаменитого драматурга. Здесь находятся его фотографии из семейного альбома, личные вещи и рукописи.

В Копыле бережно хранят историю своих предков. Чтут и вспоминают тех, кто когда-то встал на защиту нашей родины. Самый трогательный момент - минута молчания и цветы к подножию памятника воинам-освободителям.

Выставка местных брендов в основной второй день фестиваля раскрывала тайны ремесла - это, кстати, слоган фестиваля в Копыле, например, мы узнали рецепт производства уникального хлеба.


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Мы решили обновить рецептуру обыкновенного хлеба. Состав данного хлеба: пюре из свеклы, пюре из моркови. Но вообще можно экспериментировать, можно добавлять укроп, шпинат, щавель
Татьяна Ядченко, завотделением общественного питания и торгового дела Слуцкого государственного колледжа

Город - хозяин фестиваля - не только презентует свои местные бренды, но и получает приятный финансовый бонус от Национального олимпийского комитета в размере 100 тысяч белорусских рублей, второй сезон фестиваля "Вытокі" в городах проведения – без преувеличения - принимают на ура, и так будет и дальше.

Самое сложное - договориться с погодой. В этом году нам это удалось, и мы этому рады. Мы наблюдаем такую тенденцию, что к нам все больше и больше приезжает людей на сам праздник из окрестностей, и они просят нас, чтобы мы приехали в их город и привезли это праздник. Нас радует, что праздник вызывает интерес и люди ждут его
Лилия Лукашенко, директор ООО "Артхаос", соорганизатор фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу"
Фестиваль "Вытокі" должен проходить именно в таких небольших районных центрах, потому что зачастую люди здесь, в отличие от города Минска, от крупных городов, обделены такими мероприятиями. В текущем году мы проводим областные "Дожинки" в городе Столбцы. Поэтому я думаю, если "Вытокі" дальше будут двигаться по стране, то, безусловно, следующая локация в Минской области - это город Столбцы
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома

Еще одной изюминкой фестиваля "Вытокі" стал копыльский дрифт. Такого еще этот райцентр не видел.

Центральным же событием фестиваля, как всегда, стал олимпийский квест - 30 спортивных площадок представили организаторы юным гостям "Вытокаў" - попробовав свои силы в 15 из них, получаешь заслуженный приз.

Это замечательное мероприятие, которое может принести пользу для всего белорусского спорта, потому что каждый может попробовать себя в различных видах спорта и выбрать для себя что-то подходящее. Для детей это великолепный праздник
Гость фестиваля

Выставка-презентация "Роднае-моднае" - отличная площадка для знакомства и новых идей белорусских модельеров и дизайнеров одежды, формат фестиваля включает и модный показ - вокальный же конкурс палитру форума делает еще более яркой.

Завершился фестиваль в Копыле, а параллельно и второй сезон "Вытокаў" гала-концертом и праздничным фейерверком.

Улыбки горожан и гостей фестиваля, согласитесь, бесценны, это лето культурно-спортивный форум "Вытокі. Крок да Алімпу" сделал еще ярче, ждем третий сезон фестиваля и поэтому говорим ему: "До встречи!"


Фото: БелТА

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