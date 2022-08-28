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В Копыле, на родине именитых спортсменов, завершил свое путешествие фестиваль "Вытокі". Кто на очереди?
В Копыле, на малойродинесеребряного призера Олимпийских игр в Пекине Антона Смольского, накануне прозвучал заключительный аккорд второго сезона культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу". Форум с нами не прощается, говорит лишь "До свидания!", и уже в следующем году организаторы продолжат удивлять гостей фестиваля своими задумками и, конечно же, масштабом! Два дня форума вместили в себя россыпь событий, но, продолжая тему спортивную, все же выделим открытие в Копыле новой лыжероллерной трассы с огневыми рубежами и соответствующей инфраструктурой. Станислав Липский увидел лично этот спортивный объект, а также погрузился в атмосферу культурно-спортивного праздника.
Копыль - городок удивительный: районный центр с населением порядка десяти тысяч человек подарил стране как минимум два топовых спортсмена, известных всей планете - они оба представляют биатлон: Александр Сыман брал серебро чемпионата мира в эстафете, Антон Смольский завоевал серебро Олимпиады в индивидуальной гонке.
Результат потрясающий, как следствие, в Копыле руководство Национального олимпийского комитета и Министерства спорта принимает решение масштабной реконструкции местного стрельбища, чтобы растить новые таланты, а открытие объекта не случайно совпало с проведением в городе фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу".
Это еще один подарок Копылю в рамках культурно-спортивного форума.
Протяженность трассы километр, на стрельбище десять огневых установок, а местный рельеф с солидным перепадом высот увеличивает выносливость спортсменов, а соответственно и конкурентоспособность атлета.
Такие базы можно сравнивать с европейскими, где мы были, где я участвовал. Отличная учебно-тренировочная база для подготовки биатлонистов, лыжников. Можно еще приобщать и другие виды спорта. Во-первых, доступность. Здесь город в черте, в черте города это сделано. Рельеф позволяет, и можно не только зимние, но и летние виды спорта, которые на выносливость, сюда приглашать. Чтобы попасть на международные старты, нужно пройти тернистый путь, привить любовь к виду спорта этим детям, а это здесь начинается. Это тренер берет их за ручку и ведет на стрельбище, ведет на лыжную трассу. Первые шаги осваивают на лыжероллерах, на лыжах потом. Здоровье нации - это будущее нации, а кто, как не эти детки, потом будут строить страну
Вот так мощно открыли фестиваль "Вытокі" в Копыле, а вообще "Вытокі" - это далеко не только про спорт: в первый день форума гостям показывают бриллианты района, вот, к примеру, агрогородок Тимковичи, здесь находится литературный музей Кузьмы Чорного. Пять залов раскрывают личность знаменитого драматурга. Здесь находятся его фотографии из семейного альбома, личные вещи и рукописи.
В Копыле бережно хранят историю своих предков. Чтут и вспоминают тех, кто когда-то встал на защиту нашей родины. Самый трогательный момент - минута молчания и цветы к подножию памятника воинам-освободителям.
Выставка местных брендов в основной второй день фестиваля раскрывала тайны ремесла - это, кстати, слоган фестиваля в Копыле, например, мы узнали рецепт производства уникального хлеба.
Мы решили обновить рецептуру обыкновенного хлеба. Состав данного хлеба: пюре из свеклы, пюре из моркови. Но вообще можно экспериментировать, можно добавлять укроп, шпинат, щавель
Город - хозяин фестиваля - не только презентует свои местные бренды, но и получает приятный финансовый бонус от Национального олимпийского комитета в размере 100 тысяч белорусских рублей, второй сезон фестиваля "Вытокі" в городах проведения – без преувеличения - принимают на ура, и так будет и дальше.
Самое сложное - договориться с погодой. В этом году нам это удалось, и мы этому рады. Мы наблюдаем такую тенденцию, что к нам все больше и больше приезжает людей на сам праздник из окрестностей, и они просят нас, чтобы мы приехали в их город и привезли это праздник. Нас радует, что праздник вызывает интерес и люди ждут его
Фестиваль "Вытокі" должен проходить именно в таких небольших районных центрах, потому что зачастую люди здесь, в отличие от города Минска, от крупных городов, обделены такими мероприятиями. В текущем году мы проводим областные "Дожинки" в городе Столбцы. Поэтому я думаю, если "Вытокі" дальше будут двигаться по стране, то, безусловно, следующая локация в Минской области - это город Столбцы
Еще одной изюминкой фестиваля "Вытокі" стал копыльский дрифт. Такого еще этот райцентр не видел.
Центральным же событием фестиваля, как всегда, стал олимпийский квест - 30 спортивных площадок представили организаторы юным гостям "Вытокаў" - попробовав свои силы в 15 из них, получаешь заслуженный приз.
Это замечательное мероприятие, которое может принести пользу для всего белорусского спорта, потому что каждый может попробовать себя в различных видах спорта и выбрать для себя что-то подходящее. Для детей это великолепный праздник
Выставка-презентация "Роднае-моднае" - отличная площадка для знакомства и новых идей белорусских модельеров и дизайнеров одежды, формат фестиваля включает и модный показ - вокальный же конкурс палитру форума делает еще более яркой.
Завершился фестиваль в Копыле, а параллельно и второй сезон "Вытокаў" гала-концертом и праздничным фейерверком.
Улыбки горожан и гостей фестиваля, согласитесь, бесценны, это лето культурно-спортивный форум "Вытокі. Крок да Алімпу" сделал еще ярче, ждем третий сезон фестиваля и поэтому говорим ему: "До встречи!"
Фото: БелТА
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