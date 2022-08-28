В Копыле, на родине именитых спортсменов, завершил свое путешествие фестиваль "Вытокі". Кто на очереди?

Такие базы можно сравнивать с европейскими, где мы были, где я участвовал. Отличная учебно-тренировочная база для подготовки биатлонистов, лыжников. Можно еще приобщать и другие виды спорта. Во-первых, доступность. Здесь город в черте, в черте города это сделано. Рельеф позволяет, и можно не только зимние, но и летние виды спорта, которые на выносливость, сюда приглашать. Чтобы попасть на международные старты, нужно пройти тернистый путь, привить любовь к виду спорта этим детям, а это здесь начинается. Это тренер берет их за ручку и ведет на стрельбище, ведет на лыжную трассу. Первые шаги осваивают на лыжероллерах, на лыжах потом. Здоровье нации - это будущее нации, а кто, как не эти детки, потом будут строить страну

Александр Сыман, серебряный призер чемпионата мира - 2001 по биатлону в эстафете