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В Копыле - новое здание ЗАГСа
Выходные в Минской области прошли под знаком празднований юбилея Солигорска и дня рождения Копыля. Город шахтеров в подарок получил новую поликлинику. А вот в Копыле - городе с более чем тысячелетней историей - теперь новое здание ЗАГСа. На плодородной и гостеприимной копыльской земле побывал Алексей Кондратенко.
Скамейка для влюбленных, карета для молодых. К решению демографических вопросов Копыль подошел креативно. Теперь свадьбу можно проводить более ярко. Новое здание ЗАГСа и территория вокруг него - чуть ли не самый душевный уголок благоустроенного города.
Красивый и уютный новый сквер молодоженов - еще один пример того, что город заинтересован в поддержке будущих поколений.
Новый облик к 1012-летию получили также улицы и дворы.
Среди гостей праздника побратимы из России и Литвы. Сам же Копыльский район аграрный. По разнообразию дожинковых караваев понятно: этот регион Минской области не останавливается на достигнутых результатах.
Следом за парадом караваев дефиле молодых пар, а далее (что логично) шоу малышей в колясках.
Сегодня население Копыля составляет почти 10 тысяч человек. И когда смотришь на молодые пары, понимаешь: наверное, через год оно увеличится. Для того чтобы каждый новый копылянин вписал очередную страницу в более чем тысячелетнюю летопись своей малой родины.
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