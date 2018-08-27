В Копыле - новое здание ЗАГСа

Выходные в Минской области прошли под знаком празднований юбилея Солигорска и дня рождения Копыля. Город шахтеров в подарок получил новую поликлинику. А вот в Копыле - городе с более чем тысячелетней историей - теперь новое здание ЗАГСа. На плодородной и гостеприимной копыльской земле побывал Алексей Кондратенко.

Скамейка для влюбленных, карета для молодых. К решению демографических вопросов Копыль подошел креативно. Теперь свадьбу можно проводить более ярко. Новое здание ЗАГСа и территория вокруг него - чуть ли не самый душевный уголок благоустроенного города.

Красивый и уютный новый сквер молодоженов - еще один пример того, что город заинтересован в поддержке будущих поколений.

Новый облик к 1012-летию получили также улицы и дворы.

Среди гостей праздника побратимы из России и Литвы. Сам же Копыльский район аграрный. По разнообразию дожинковых караваев понятно: этот регион Минской области не останавливается на достигнутых результатах.

Следом за парадом караваев дефиле молодых пар, а далее (что логично) шоу малышей в колясках.