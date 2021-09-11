10 километров трудной дистанции с грязевыми и водными препятствиями, покорением замковой горы и двухкилометровой пашни. В Копыле прошел традиционный экстремальный забег Kopyl-Race. Причем участникам приходилось не просто бегать, а переносить тяжести, преодолевать щиты и кантовать шины. Состязание привлекло внимание более сотни любителей бега с разных городов нашей страны. Причем те, кто пока до конца не уверен в своих силах, мог попробовать преодолеть для начала полуторакилометровую дистанцию. Отдельные забеги организаторы устроили для детей, а также целых семей.