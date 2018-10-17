3.72 BYN
В Копыле реконструировали лыжероллерную трассу для юных биатлонистов
Новый маршрут для новых спортивных побед. В Копыле реконструировали лыжероллерную трассу для юных биатлонистов. Полотно значительно расширили и положили новое покрытие. Тренировочный маршрут также продлили, теперь он составляет почти километр. Такие изменения позволят сделать тренировки юных биатлонистов максимально эффективными в теплое время. Спортсмены смогут в безопасных условиях оттачивать технику бега на лыжероллерах, а также совершенствовать свои скоростные качества.
Сейчас спортсмены готовятся к зимнему сезону. В скором времени биатлонисты пройдут отбор в юношескую сборную команду Минской области.