Новый маршрут для новых спортивных побед. В Копыле реконструировали лыжероллерную трассу для юных биатлонистов. Полотно значительно расширили и положили новое покрытие. Тренировочный маршрут также продлили, теперь он составляет почти километр. Такие изменения позволят сделать тренировки юных биатлонистов максимально эффективными в теплое время. Спортсмены смогут в безопасных условиях оттачивать технику бега на лыжероллерах, а также совершенствовать свои скоростные качества.