В Копыльском ФОЦ презентовали новые спортивные площадки

Формирование спортивной инфраструктуры является приоритетным направлением в развитии региональных городов. На территории Копыльского районного физкультурно-оздоровительного центра состоялось торжественное открытие обновленных спортивных площадок. Инвентарь, ограждения и почти 2,5 тыс. кв. м резинового покрытия - во время открытия юные посетители центра уже смогли опробовать новые площадки.

В начале августа в Молодечно состоялся чемпионат мира по городошному спорту, и сейчас стоит задача по развитию этого направления во всех регионах Минской области.