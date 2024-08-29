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В Копыльском ФОЦ презентовали новые спортивные площадки
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Формирование спортивной инфраструктуры является приоритетным направлением в развитии региональных городов. На территории Копыльского районного физкультурно-оздоровительного центра состоялось торжественное открытие обновленных спортивных площадок. Инвентарь, ограждения и почти 2,5 тыс. кв. м резинового покрытия - во время открытия юные посетители центра уже смогли опробовать новые площадки.
В начале августа в Молодечно состоялся чемпионат мира по городошному спорту, и сейчас стоит задача по развитию этого направления во всех регионах Минской области.