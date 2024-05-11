В Копыльском опытном лесхозе открыли производство по выпуску обрезных пиломатериалов, лучшим сотрудникам вручили ключи от арендных квартир

Лесное хозяйство Минской области развивает глубокую переработку сырья. Ставка на выпуск высококачественной продукции и поставки на экспорт.

В Копыльском опытном лесхозе в рамках инициативы "Один район - один проект" сегодня открыли производство по выпуску обрезных пиломатериалов и запустили линию по выпуску поддонов. Благодаря реализации этих проектов в регионе создано три десятка новых рабочих мест с достойной зарплатой. Таким образом в лесхозе решают проблему вовлечения в оборот пиломатериалов хвойных и лиственных пород, которые не особо востребованы на рынке. Годовая мощность линии лесопиления - 18 тыс. кубометров, линии по производству поддонов - 30 тысяч штук в месяц. Уже есть первый портфель заказов.

После определенного перерыва в системе Минлесхоза - констатирует профильный министр - вновь открываются новые производства, что говорит о динамичном развитии отрасли. Так, в прошлом году реализовано полтора миллиона кубометров пиломатериалов, без малого миллион - это экспортные поставки в дружественные страны.

Инвестиционные проекты нацелены на социально-экономическое развитие территории. В лесной отрасли также реализуется программа строительства арендного жилья для работников. Ее цель - создать достойные условия, закрепить кадры в регионах. Копыльский лесхоз был пионером в этом деле. В 2020 году построили многоквартирный дом для своих сотрудников. Инвестиции окупились!