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В Копыльском опытном лесхозе открыли производство по выпуску обрезных пиломатериалов, лучшим сотрудникам вручили ключи от арендных квартир
Лесное хозяйство Минской области развивает глубокую переработку сырья. Ставка на выпуск высококачественной продукции и поставки на экспорт.
В Копыльском опытном лесхозе в рамках инициативы "Один район - один проект" сегодня открыли производство по выпуску обрезных пиломатериалов и запустили линию по выпуску поддонов. Благодаря реализации этих проектов в регионе создано три десятка новых рабочих мест с достойной зарплатой. Таким образом в лесхозе решают проблему вовлечения в оборот пиломатериалов хвойных и лиственных пород, которые не особо востребованы на рынке. Годовая мощность линии лесопиления - 18 тыс. кубометров, линии по производству поддонов - 30 тысяч штук в месяц. Уже есть первый портфель заказов.
После определенного перерыва в системе Минлесхоза - констатирует профильный министр - вновь открываются новые производства, что говорит о динамичном развитии отрасли. Так, в прошлом году реализовано полтора миллиона кубометров пиломатериалов, без малого миллион - это экспортные поставки в дружественные страны.
Инвестиционные проекты нацелены на социально-экономическое развитие территории. В лесной отрасли также реализуется программа строительства арендного жилья для работников. Ее цель - создать достойные условия, закрепить кадры в регионах. Копыльский лесхоз был пионером в этом деле. В 2020 году построили многоквартирный дом для своих сотрудников. Инвестиции окупились!
Сегодня лучшим сотрудникам Копыльского лесхоза вручили ключи от новых арендных квартир. В целом по стране до конца года работникам лесной отрасли выделят более 30 квартир. Заветные ключи ко Дню Независимости получат в Крупском лесхозе, также на очереди отпраздновать новоселье - труженики Логойского лесхоза.
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