В Копыльском районе начали производить индейку. "Это совершенно новое предприятие с полным замкнутым циклом: от выращивания до переработки полной. По всем новейшим технологиям". Об этом в фильме АТН "Область достижений: Центральному региону - 85!" рассказал гендиректор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Владимир Лукьянов.





В советские годы промышленность Минской области с ее колхозами, заводами и фабриками на своем уровне сформировала общесоюзный имидж Беларуси как сборочного цеха СССР и плодородного аграрного края.

В Дзержинске было создано головное предприятие специализированного объединения по мясному птицеводству. Оно объединяло 8 бройлерных цехов и предприятий Минской области.

За десятилетия из небольших и локальных сельхозпредприятий выросли крупномасштабные и узнаваемые бренды АПК.

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Сегодня агрокомбинат "Дзержинский" - это крупнейшая в стране интегрированная структура, которая расположена в Минской области в восьми районах, говорит гендиректор.

На предприятии трудятся 8 тысяч работников. Современная модель успешного развития современного агрохолдинга. Кроме птицеводства (а это пятая часть выпускаемого в Беларуси мяса птицы), местные фермы - в топ-10 страны по надоям молока. Здесь получают все более увесистый каравай зерновых. Есть даже свой центр экотуризма, куда круглый год приезжают гости.





Инвестиции же в новые фабрики "Дзержинского" принесут рынку новую продукцию.

По словам гендиректора ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", в Крупском районе уже начинается строительство новых объектов, а это новые инвестиции. "Эта фабрика должна выйти на 35 тыс. тонн мяса. И эта фабрика будет вторая в Минской области по мощности", сказал Владимир Лукьянов.