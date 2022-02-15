В Копыльском районе на референдуме проголосуют более 20 тысяч человек

Сейчас задача - учесть все возможности и интересы каждого гражданина и возможности его потенциального участия в голосовании. Мы знаем, что есть категории граждан, которые не могут самостоятельно передвигаться. Эти вопросы также нужно комиссии обязательно учесть. Все учреждения, где находятся участковые комиссии по Копыльскому району, это учреждения образования, которые и так оборудованы пандусами, есть возможность доступа граждан с ограниченными возможностями на места для голосования, отведены столы. Для граждан слабовидящих предусмотрены трафареты, лупы. Все необходимое оборудование на местах есть.

Проведена масса диалоговых площадок, встречи в коллективах. Люди говорят, что их привлекает. Это то, что мы сегодня сохраняем преемственность, вопросы сохранения традиционных ценностей (институт семьи, патриотизм). Это то, на что делается акцент. И люди это поддерживают.

Узнать о месте голосования можно и посредством пригласительных сообщений, их сейчас направляют гражданам. В Копыльском районе, например, свой выбор сделают более 20тысяч человек. Около 10 % из нихбюллетени опустят впервые. Для удобства местных жителей созданы 32 участка, в том числе один закрытый.27 февраля он будет работать на базе больницы. Ответить всего на один вопрос, который определит будущее нашей страны,белорусы смогут не только в день референдума. Досрочное голосование начнется ровно через неделю -во вторник,22 февраля.Духовные ценности станут основой изменений Конституции страны. Семья, сохранение мира и исторической памяти - все это близко каждому белорусу. И особенно верующим. Сегодня жители Дрогичина в важный праздник в православном календаре - Сретение Господне - отмечают 159 лет со дня освящения Свято-Сретенского храма. По этому поводу прошла торжественная служба. Отметим, православная церковь поддержала инициативы государства по укреплению семьи, а также внесла свой пакет предложений по дополнениям в Конституцию.