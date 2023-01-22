Боевое дежурство в новых стенах. Обновленную пожарную часть торжественно открыли в агрогородке Тимковичи Копыльского района. Работы по реставрации старого здания велись в течение года. Во время капремонта значительно обновили инфраструктуру для спасателей, здание оснастили всем необходимым для оказания оперативной помощи. Новые помещения техобслуживания пожарной техники, пост газодымозащитной службы, учебный класс и тренажерный зал, комнаты отдыха. Также пополнился и парк спецтехники.