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В Копыси открылся первый в Беларуси инфоцентр по обращениям с органическими загрязнителями и опасными веществами

В Копыси на базе детского сада - средней школы открылся первый в Беларуси инфоцентр по обращениям с органическими загрязнителями и опасными веществами. Здесь займутся экологическим воспитанием детей. Центр охватит ребят из Витебской, Могилевской и Минской областей. Он оснащен современной техникой и лабораторией.

Экологическое воспитание школьники получают и на кружке робототехники. Дети моделируют и программируют роботов, которые умеют сортировать отходы. Школьники ознакомились и с принципами органического земледелия. В качестве эксперимента весной заложили опытный участок, где урожай вырастят без химикатов.

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