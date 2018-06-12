В Копыси открылся первый в Беларуси инфоцентр по обращениям с органическими загрязнителями и опасными веществами

В Копыси на базе детского сада - средней школы открылся первый в Беларуси инфоцентр по обращениям с органическими загрязнителями и опасными веществами. Здесь займутся экологическим воспитанием детей. Центр охватит ребят из Витебской, Могилевской и Минской областей. Он оснащен современной техникой и лабораторией.