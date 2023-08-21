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Новую технологию уборки гороха протестировали в Кореличском районе - подведем итоги эксперимента
В Кореличском районе сегодня протестировали новую технологию уборки гороха. Суть заключается в том, что вместо традиционной жатки в комбайне использовали подборщик. Он позволяет увеличить скорость и качество уборки, снизить потери и расход топлива. Как итог, снижение себестоимости полевых работ и получение более качественного урожая. Илона Волынец подведет итоги эксперимента, а еще расскажет, на каком этапе в целом уборочная.
Лидер есть! Брестская область сегодня первой в стране (за исключением проса, гречихи и поздних зернобобовых культур) завершила уборочную. На финише и сев озимого рапса. Поле селекционно-гибридного центра "Западный". Сегодня его экипажи досеяли поля. В этом году урожай рапса неплохой - почти 39 центнеров с гектара.
"Cкорость обычно при севе рапса соблюдаем 10-12 км, глубина - см 2. Больше нельзя загонять, земля пересохшая. Будем надеяться, что дожди пойдут. Потому что будет беда с рапсом, если не будет дождей", - сетует механизатор ОАО "СГЦ "Западный" Виктор Гаврилюк.
Заготовка кормов
Вовсю здесь идет заготовка кормов. Это уже третий укос трав. Ежегодный запас на поголовье - 14 тысяч тонн сенажа. Эту цифру рассчитывают получить к выходным.
Гродненский регион. В поле недалеко от городского поселка Мир непривычно много специалистов, чиновников, журналистов. Почти презентация нового комбайна. Но в данном случае внимание приковано всего к одной детали - зерновому подборщику. Его тестируют в присутствии конструкторов, чтобы сразу учесть все пожелания, что называется, с колес.
Станислав Карпович,начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Прост в устройстве, имеет незначительное количество компонентов. Конструкторы предусмотрели, чтобы сегодня без потерь убирать бобовые.
Для эксперимента выбрали специально не идеальное поле, чтобы проверить, как справится техника в сложных условиях. Сначала отрезок проходит комбайн с классической жаткой, затем с усовершенствованной платформой. Специалисты машиноиспытательной станции сразу оценивают потери. Это тот случай, когда учитывается каждая неубранная горошинка.
Перспектива бобовых культур в Беларуси
В этом году в Беларуси посеяли 115 тыс. гектаров бобовых культур. В следующем посевную планируют увеличить до 240 тыс. гектаров, а к 2025-му и вовсе до 350. Поэтому важно использовать такую технику, которая позволяла бы собирать урожай и качественно, и оперативно.
Владимир Гракун,замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Скорость уборки зернобобовых культур нам очень нужна, потому что чем раньше мы уберем, тем больше сохраним урожай.
В нашей стране возделывают больше 40 сортов гороха. В этом году культура показывает довольно неплохую урожайность - до 30 центнеров с гектара.
Это результат нашего эксперимента. Аграрии собираются взять на вооружение новую технологию, тем более это разработка - отечественная. И производители готовы поставить оборудование в хозяйства по всей стране.
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