Новую технологию уборки гороха протестировали в Кореличском районе - подведем итоги эксперимента

Скорость уборки зернобобовых культур нам очень нужна, потому что чем раньше мы уберем, тем больше сохраним урожай.

В нашей стране возделывают больше 40 сортов гороха. В этом году культура показывает довольно неплохую урожайность - до 30 центнеров с гектара.Это результат нашего эксперимента. Аграрии собираются взять на вооружение новую технологию, тем более это разработка - отечественная. И производители готовы поставить оборудование в хозяйства по всей стране.