В Кормянском районе более 300 т кормов пришли в негодность - в дело вмешалась прокуратура

Более 300 тонн кормов сгнили и пришли в негодность. Прокуратура Кормянского района возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора одного из местных колхозов. Само сельхозпредприятие уже не существует, его присоединили к другому хозяйству.



Что это - халатное отношение или умышленный вред - сейчас разбираются правоохранители. Обо всем по порядку расскажет Владимир Королев.



Прокуратура вскрыла факты бесхозяйственности в одном из хозяйств Кормянского района. Низкие надои, скорее всего, были связаны со слабым рационом коров. И это при том, что корм у предприятия был, но сгнил. Вряд ли те, кто заготавливал на зиму травяной корм, мог подумать, что все это так и останется нетронутым на поле до весны. Отвечать хранение придется прошлому директору, под чьим контролем были нарушены закладки и хранение травяных кормов.

