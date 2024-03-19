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В Кормянском районе более 300 т кормов пришли в негодность - в дело вмешалась прокуратура
Более 300 тонн кормов сгнили и пришли в негодность. Прокуратура Кормянского района возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора одного из местных колхозов. Само сельхозпредприятие уже не существует, его присоединили к другому хозяйству.
Что это - халатное отношение или умышленный вред - сейчас разбираются правоохранители. Обо всем по порядку расскажет Владимир Королев.
Прокуратура вскрыла факты бесхозяйственности в одном из хозяйств Кормянского района. Низкие надои, скорее всего, были связаны со слабым рационом коров. И это при том, что корм у предприятия был, но сгнил. Вряд ли те, кто заготавливал на зиму травяной корм, мог подумать, что все это так и останется нетронутым на поле до весны. Отвечать хранение придется прошлому директору, под чьим контролем были нарушены закладки и хранение травяных кормов.
Никита Попов, зампрокурора Кормянского района:
Заготовленные травяные корма массой около 300 тонн пришли в негодность. На них были обнаружены гниль и плесень. Селдьхозпредприятию был причинен ущерб в крупном размере - более 25 тысяч рублей.Похвалиться здесь не могли ни надоями, ни зарплатами. Бесхозяйственность вскрылась, когда убыточный колхоз передали на баланс успешного хозяйства. Несмотря на то, что 600 коров кормятся с собственных запасов нового хозяина, показатели улучшаются.
В хозяйстве было надоев до 5 литров на корову. За 3 месяца увеличили их до 8. Мы уверены, что скоро они достигнут 10 литров и дальше будут только расти.Прокуроры вместе с представителями исполкомов продолжают мониторить хозяйства Кормянского района. Не исключено, что в ближайшее время подобная инспекция посетит и другие регионы.
Сейчас материалы прокурорской проверки находятся в Следственном комитете, здесь и будет дана правовая оценка действиям бывшего руководителя хозяйства, причиненный ущерб которого превысил 25 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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