День народного единства - важная дата для Беларуси. Страна выстояла в непростое время, когда ее пытались расшатать западные и европейские "друзья". Не верить в западные "печеньки" и всегда помнить урок Украины, для которой подобные игры закончились братоубийственной войной, разрухой и падением экономики. Такие пожелания белорусам накануне Дня народного единства передал российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.

Вопрос единства белорусского народа - это всегда важно, тем более сейчас, когда мы видим, что определенные силы извне и изнутри Беларуси пытаются расшатать и расколоть это единство. Я желал это и в прошлом году, и хочу пожелать сейчас, особенно в этот день, чтобы не забывали уроки Украины. Чтобы, когда обсуждали, чью сторону поддержать в этих внутриполитических спорах, подчеркиваю, зачастую навязываемых извне, не забывали, чем закончились подобные игры у соседей, до чего довели Украину, украинскую экономику, социальную жизнь украинцев и самое главное, никогда не думали, что кто-то позволит им пойти по другому сценарию. Что, мол, мы сейчас расшатаем страну, разрушим экономику, и завтра на нас посыпятся западные инвестиции, материальная помощь, как "обещали" некоторые деятели, сбежавшие из Беларуси в Польшу или Литву. Чтобы они всегда помнили уроки не только своей истории.