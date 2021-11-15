В. Корнилов: Польше выгодно раздувать кризис на белорусско-польской границе

Я слежу за этим кризисом и тут вижу в субботу на первой странице Daily Telegraph, начинающая блогерша, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, посвятила эссе белорусско-польскому пограничному спору вокруг судьбы беженцев и ни слова о своем, действительно масштабном кризисе. Вот вам пример двойных стандартов. А ведь по идее должны были вводиться жесткие санкции против президента Франции Макрона. Запретить полеты Air France за то, что они свозят в Париж этих мигрантов. Ввести санкции против ЕС Евросоюз должен по их логике. Ведь с территории ЕС они попадают в страну, которая вышла из ЕС. Но почему-то никаких призывов к санкциям мы не видим. Вот Лукашенко на совещании с членами Конституционного совета абсолютно верно подметил, что, конечно, главный приобретатель этого конфликта, высосанного из пальца миграционного кризиса, кризисика, я бы сказал, это Польша. подняли ставки вокруг этого кризиса.

Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист

