В. Корнилов: Судьба курдов никогда не волновала Запад

Ситуация с курдами на белорусско-польской границе еще раз доказывает, что у Запада никогда не было союзников, а только сугубо прагматичные интересы. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный украинский и российский политолог Владимир Корнилов. Еще со времен иракской кампании американцы активно использовалиэту особую этническую группу в своих интересах.



За услуги и верность курды надеялись с помощью США создать свое государство или как минимум - на защиту. Но американцы в итоге их просто предали и бросили.