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В. Корнилов: Варшава использует мигрантов как политический инструмент
Вместо того чтобы решить проблему, объединяя усилия, польское правительство продолжает использовать мигрантов исключительно как политический инструмент. Это мнение известного украинского и российского политолога Владимира Корнилова. Варшава всеми силами будет и дальше раздувать масштаб проблемы беженцев, чтобы поправить свой политический имидж и отвлечь Брюссель от бесчисленных проблем, которые нависли над Польшей.
Критикуют польское правительство все буквально вокруг. Оно находится в таком состоянии изоляции. И тут на границе этот кризис, понятное дело, польские СМИ, польское правительство делают все для того, чтобы преувеличить масштабы и значение этого кризиса.
По мнению эксперта, звучит алармистская риторика: "Вот все российские танки вслед за беженцами придут на западные границы, что над Польшей нависла просто небывалая катастрофа, кризис, который там просто поражает все основы Евросоюза И вот если сейчас польские пограничники бравые падут перед напором этих детишек из Сирии, то соответственно падет и весь Евросоюз. Мы защищаем Евросоюз от нашествия вот этих самых восточных варваров".
По словам Владимира Корнилова, эта информация была опубликована в польских СМИ, он также слышал во время дебатов в сейме польском. "Вся жуткая агрессия со стороны в первую очередь России, но и союзника Беларуси". Политолог считает, чтоэту ситуацию используют для подавления внутренней оппозиции, "потомучто есть заявление о том, что те, кто выступает против правительства польского, значит поддерживают Россию и Беларусь в этой агрессии против Польши и против нашей свободы и демократии". "Там уже начинают натравливать, по сути дела, общественность, общественное мнение против тех оппозиционеров, которые смеют критиковать Маровецкого и Качиньского", - считает Корнилов.
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