В. Корнилов: Варшава использует мигрантов как политический инструмент

Вместо того чтобы решить проблему, объединяя усилия, польское правительство продолжает использовать мигрантов исключительно как политический инструмент. Это мнение известного украинского и российского политолога Владимира Корнилова. Варшава всеми силами будет и дальше раздувать масштаб проблемы беженцев, чтобы поправить свой политический имидж и отвлечь Брюссель от бесчисленных проблем, которые нависли над Польшей.

Критикуют польское правительство все буквально вокруг. Оно находится в таком состоянии изоляции. И тут на границе этот кризис, понятное дело, польские СМИ, польское правительство делают все для того, чтобы преувеличить масштабы и значение этого кризиса. Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист

По мнению эксперта, звучит алармистская риторика: "Вот все российские танки вслед за беженцами придут на западные границы, что над Польшей нависла просто небывалая катастрофа, кризис, который там просто поражает все основы Евросоюза И вот если сейчас польские пограничники бравые падут перед напором этих детишек из Сирии, то соответственно падет и весь Евросоюз. Мы защищаем Евросоюз от нашествия вот этих самых восточных варваров".

