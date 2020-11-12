В. Корнилов: Вмешательство ОБСЕ все чаще приводит к новому витку насилия

В Европе или США нападение на полицейского жестко карается законом. Но подобные меры, с точки зрения ОБСЕ, не подходят ни для Украины, ни для Кыргызстана, ни для Беларуси. Таким мнением по поводу политики двойных стандартов поделился с нашим телеканалом российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.