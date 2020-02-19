В коротком пуховике комфортно встречать прохладную весну

В коротком пуховике комфортно провожать мягкую зиму и встречать прохладную весну. Это верхняя одежда идеальна для быстрых перебежек в городе, активного отдыха, поездок в транспорте и за рулем. В этом сезоне самые модные среди «дутых» курток - это оверсайз-модели и экземпляры с необычными объемными воротниками, вельветовые и кожаные варианты. У коротких пуховиков по-прежнему чаще всего спортивный характер. Простой, понятный, но и под него нужно уметь подстраиваться. Какие предметы гардероба хорошо играют в одной команде с такой верхней одеждой? Разберемся с помощью стилиста.





Антиобраз

Спортивный пуховик с чисто офисным платьем смотрится очень плохо. Усугубляют ситуацию далеко не самые модные пестрые шарф и шапка, связанная косичками.

Образ первый

Это спортивный, но стильный образ для активных зимних прогулок. Секрет в том, что мы растянули зеленую палитру, которая так хорошо сочетается с бежевым. Мы использовали темный хаки на лыжных стеганых брюках, нежную оливку на свитшоте и насыщенный цвет на вязаной шапке.

Образ второй

Спортивный укороченный пуховик можно сочетать с юбкой. Но она должна быть миди, прямого кроя или формы трапеции. Утепляемся с помощью необычных вязанных женственных аксессуаров - митенки и повязки. Молочно-бежевый монохром создает ощущение нежности и тепла.

Вывод