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В костелах Минска идут торжественные богослужения, в каждом приходе - свой колорит

Католики и протестанты всего мира отмечают Рождество Христово. Тепло поздравил соотечественников Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Светлый праздник сегодня в сердцах, домах и храмах представителей второй по численности конфессии в нашей стране - католической. Весь день в костелах идут торжественные богослужения. В каждом приходе - свой колорит. Наша съемочная группа продолжает следить за атмосферой Рождества в разных точках Минска. На связь со студией вновь выходит Наталья Бордиловская (прямое включение).

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