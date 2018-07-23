В Костюковичах устраняют последствия ливней

В воскресенье в городе почти за 4 часа зафиксировано 70 мм осадков - рекордные три с половиной декадные нормы. Было подтоплено 49 жилых домов и подворий, 5 участков дорог, 110 хозпостроек. По словам синоптиков, такое в городе происходит раз в 35 лет.