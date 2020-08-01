В Костюковичах ворона похитила деньги прямо из рюкзака вора

В Костюковичах ворона похитила деньги прямо из рюкзака. К правоохранителям обратился 18-летний парень. Он оставил свой рюкзак на лавочке и на несколько минут отлучился, а когда вернулся, заметил пропажу обложки от паспорта, в которой находились 150 рублей. По записям с камер видеонаблюдения воровкой оказалась ворона. Птица вытащила деньги и улетела. Однако, как выяснили сотрудники уголовного розыска, эти деньги парень добыл преступным путем. Он похитил 300 белорусских и 6 тысяч российских рублей у 52-летней гражданки. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.