В. Котович: Происходящее вокруг Беларуси - проверка народа на прочность

Уроки Великой Отечественной войны написаны жизнями погибших белорусов. Ведь нигде в мире не было такого сильного сопротивления фашистским оккупантам, как на нашей земле. Наши люди, сражаясь с коричневой нацистской чумой, заслужили свою независимость. Толерантность и миролюбие белорусов - это уникальные качества нашего народа наряду со стойкостью и храбростью. В Год народного единства мы, белорусы, должны сплотиться как нация и достойно, как наши предки-воины, выстоять и самое главное - победить! Ведь наша страна, наша земля принадлежит только нам, нашим детям и внукам!

Владимир Котович, член Совета Республики