В Краснодаре предотвращен теракт

Теракт предотвратили в Краснодаре. Силовики задержали гражданина России, в автомобиле которого была обнаружена самодельная бомба. В телефоне у молодого человека нашли переписку с боевиками группировки "Исламское государство". Взрывчатку подозреваемый изготовил именно по инструкциям террористов.