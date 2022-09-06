В Краснополье машина сбила двоих детей на велосипеде

В поселке Краснополье Могилевской области машина сбила двоих детей на велосипеде, сообщает БелТА со ссылкой на информациюУВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла вчера около 16:10. На перекрестке улицы Курако с переулком Пионерским 49-летний местный житель двигался на автомобиле GEELY. Мужчина совершил наезд на внезапно выехавшую на проезжую часть 14-летнюю велосипедистку, которая перевозила на раме своего 12-летнего брата.

В результате ДТП дети с травмами госпитализированы.