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В Краснополье машина сбила двоих детей на велосипеде

В Краснополье машина сбила двоих детей на велосипеде

В поселке Краснополье Могилевской области машина сбила двоих детей на велосипеде, сообщает БелТА со ссылкой на информациюУВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла вчера около 16:10. На перекрестке улицы Курако с переулком Пионерским 49-летний местный житель двигался на автомобиле GEELY. Мужчина совершил наезд на внезапно выехавшую на проезжую часть 14-летнюю велосипедистку, которая перевозила на раме своего 12-летнего брата.

В результате ДТП дети с травмами госпитализированы.

Госавтоинспекция призывает велосипедистов к повышенному вниманию и осторожности. Всегда следует помнить о соблюдении правил и мер безопасности.

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