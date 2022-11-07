В Краснослободское озеро в Копыльском районе специалисты выпустили 3 тысячи щук

ВКопыльском районеспециалисты Белорусского общества охотников и рыболовов провели зарыбление Краснослободского озера. В водоем выпустили почти тонну молодых рыбс целью их дальнейшего разведения,сообщает Sputnik.

"Запущено 3000 штук особей сеголетки щуки весом около тонны. Стоимость около 10 тысяч рублей. Рыба доставлена из Житковичского рыбхоза,-рассказал заместитель начальника управления охоты рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов Владимир Козловский.

К слову, зарыблением водоемов за счет членских взносов рыболовов-любителей Белорусское общество охотников и рыболовов занимается с 2014 года. За 8 лет по всей стране было зарыблено более 100 водоемов.

До конца года специалисты намерены зарыбить еще 7 водоемов и направить на это более 200 тыс. рублей.

Помимо получения товарной рыбы, водоемы зарыбляют, чтобы улучшить их экосистему, а также для привлечения любителей рыбной ловли.