3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Краснослободское озеро в Копыльском районе специалисты выпустили 3 тысячи щук
ВКопыльском районеспециалисты Белорусского общества охотников и рыболовов провели зарыбление Краснослободского озера. В водоем выпустили почти тонну молодых рыбс целью их дальнейшего разведения,сообщает Sputnik.
"Запущено 3000 штук особей сеголетки щуки весом около тонны. Стоимость около 10 тысяч рублей. Рыба доставлена из Житковичского рыбхоза,-рассказал заместитель начальника управления охоты рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов Владимир Козловский.
К слову, зарыблением водоемов за счет членских взносов рыболовов-любителей Белорусское общество охотников и рыболовов занимается с 2014 года. За 8 лет по всей стране было зарыблено более 100 водоемов.
До конца года специалисты намерены зарыбить еще 7 водоемов и направить на это более 200 тыс. рублей.
Помимо получения товарной рыбы, водоемы зарыбляют, чтобы улучшить их экосистему, а также для привлечения любителей рыбной ловли.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов