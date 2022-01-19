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В крещенские дни фестиваль по закаливанию объединил в Полоцком районе участников из Беларуси и России
В эти праздничные крещенские дни фестиваль по закаливанию объединил в Полоцком районе участников из Беларуси и России. В программе спортивные соревнования и традиционные крещенские купания. Участников разделили по возрастным группам. Самая старшая категория - 60 плюс.
Моя коллега Марина Романовская, хоть и не отважилась окунуться в прорубь во время фестиваля, но эмоции получила самые позитивные.
Фестиваль по закаливанию "Полоцкая купель - 2022"
Бодрость духа - это то, что объединяет участников фестиваля. Сегодня здесь и новички, и те, кто десятилетиями закаливает организм. У каждого свои секреты подготовки. И свои достижения.
Станислав Шумяков - самый известный морж северного региона. Тренер по плаванию со стажем закаливания более 40 лет. Зарядка в снегу, обливание ледяной водой - в повседневном графике. Пару лет назад витебский морж установил очередной рекорд - более 50 минут провел в сугробе. К закаливанию приобщает и молодежь - своих воспитанников и внука.
На соревнования приехали моржи из Калининграда
В программе традиционные крещенские купания, спортивные заплывы, мастер-классы. Рады поделиться своим опытом и представители самого многочисленного клуба любителей закаливания России "Янтарные моржи". На севере страны команду из Калининграда приняли тепло.
Самое главное - войти в воду. А так как плаваю я с детства, мне не составляло труда проплыть в холодной воде. Но для этого нужно опуститься в холодную воду, а это самое сложное. Присоединяйтесь, плавайте, закаляйтесь и радуйтесь жизни.
Для тех, кто пока только любитель, на водоеме обустроили отдельную купель. И здесь никаких ограничений по возрасту, только желание.
Полевая кухня для гостей фестиваля
Рядом с водоемом развернули палатки - импровизированные пункты обогрева. Организовали и полевую кухню с горячим чаем, супом и драниками. А еще пообещали, что фестиваль в Полоцке станет ежегодным.
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