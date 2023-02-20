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В Кричеве горел частный дом - погиб мужчина
При пожаре частного жилого дома в Кричеве погиб мужчина, сообщает БелТА.
Поздним вечером 19 февраля к спасателям обратились местные жители, которые рассказали, что по ул.Садовой произошел пожар в частном жилом доме.
К моменту прибытия работников МЧС к месту вызова горение происходило внутри дома, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри мог находиться человек. Хозяин дома - мужчина 1972 года рождения - не работал, проживал один.
Спасатели обнаружили его в помещении и вынесли на улицу. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.
В результате пожара повреждено перекрытие и имущество на кухне.
Причина произошедшего устанавливается. Предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: Pixabay
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