В Кричеве горел частный дом - погиб мужчина

При пожаре частного жилого дома в Кричеве погиб мужчина, сообщает БелТА.

Поздним вечером 19 февраля к спасателям обратились местные жители, которые рассказали, что по ул.Садовой произошел пожар в частном жилом доме.

К моменту прибытия работников МЧС к месту вызова горение происходило внутри дома, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри мог находиться человек. Хозяин дома - мужчина 1972 года рождения - не работал, проживал один.

Спасатели обнаружили его в помещении и вынесли на улицу. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

В результате пожара повреждено перекрытие и имущество на кухне.

Причина произошедшего устанавливается. Предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.