В крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемония закладки земли из Хиросимы и Нагасаки

В августе весь мир вспоминает о трагедии Японии. В 1945 жертвами первой в истории атомной бомбардировки стали Хиросима и Нагасаки. Накануне трагической даты в крипте храма-памятника в честь Всех Святыхпрошла церемонии закладки земли из городов, пострадавших в гонке амбиций Запада. Ценный груз из выжженных точек на карте проделал путь в 8 тысяч километров. Одна из капсул прибыла прямиком из Мемориального парка мира. Хранить память и чтить погибших - это тот исторический путь, по которому сегодня следуют белорусы, ведь нам также близка боль Японии. Ударила не только война, но радиационная катастрофа в Чернобыле.