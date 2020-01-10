В гипер- и супермаркетах обычные и электронные сигареты теперь только в специальных отделах

В крупном ритейлесигареты электронных систем курения и жидкости для них с начала этого года продают только в специальных отделах. Эта норма прописана в антитабачном декрете. Как отмечают в МАРТ, цель документа - поэтапное ограничение доступности табака, к тому же новые правила продажи - не наше ноу-хау, а практика мировая. Сегодня в Беларуси крупных магазинов, которых касаются нововведения, сейчас 550. За нарушение вынесут предупреждение или выпишут штраф. Все подробности - у Светланы Лукьянюк.



Отдельные статьи антитабачного декрета начали действовать уже с лета прошлого года. Самое главное новшество - то, что ароматизированный пар и табачный дым уравняли для продавцов и покупателей. Это значит для электронных сигарет, как и для обычных, - полный запрет на рекламу и продажу в открытых витринах. Это касается и жидкостей для парогенераторов. Купить такие устройства можно только с 18 лет.



И если парогенератор продают и в павильоне, и через сайт в интернете, то жидкости -только в стационарной точке. И в закрытых витринах. Их перечень, как и сигарет, у продавца на листке черным шрифтом. Очередное новшество касательно сигарет с этого года. Отныне, с января, во всех гипер- и супермаркетах появились спецотделы. Это практика мировая, широко используется торговыми сетями для магазинов площадью выше тысячи квадратов.



Как отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, цель нового документа - поэтапное ограничение доступности табака. И очередной шаг уже через 2 года - над кассами в магазинах исчезнет табачное оборудование, так называемые чек-ауты. Они пока сохраняются в небольших магазинах и на автозаправках. А гипер- и супермаркеты уже, как говорили выше, перешли на спецотделы.Также в Беларуси могут ввести отдельные ограничения и запреты при торговле нетабачными жевательными смесями с никотином. Проект постановления Совмина сейчас вынесен на общественное обсуждение на правовом форуме Беларуси.



Министерство антимонопольного регулирования и торговли, как разработчик документа, отмечает, что оборот таких изделий с никотином сейчас в Беларуси законодательством не регулируется. По исследованиям Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий, потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую долю никотина, чем курильщиками. В итоге развивается и быстрая зависимость. Так что, предложения регулятора логичны.

