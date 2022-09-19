3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Крупском районе спасатели помогли выйти из леса потерявшимся пенсионерам
В Крупском районе спасатели помогли выйти из леса потерявшимся пенсионерам. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службуМЧС.
18 сентября в 19.08 спасателям поступило сообщение, что два человека заблудились в лесном массиве вблизи деревни Еджар. За помощью обратилась мать потерявшейся. К месту, где проживает заявительница и откуда отправились в лес заблудившиеся, выехали спасатели. Расспросив женщину, они узнали, что ее дочь с сожителем утром ушли в лес за ягодами. Связи с потерявшимися не было. На их поиски также отправился родственник, которому женщина указала ориентировочный маршрут движения потерявшихся. Подъехав к лесу, спасатели встретились с мужчиной, отправившимся на поиски, и обменялись номерами телефонов.
"Мы прошли вглубь леса, поскольку вокруг было болото и темно, вернулись к машине и решили еще раз проехать по ориентировочному маршруту, где потерявшиеся заходили в лес и куда могли выйти, подавая сигнал. Около 21.00 пенсионеры вышли на наши звуки, в медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники милиции отвезли их домой", - рассказали спасатели.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей