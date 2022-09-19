В Крупском районе спасатели помогли выйти из леса потерявшимся пенсионерам. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службуМЧС.

18 сентября в 19.08 спасателям поступило сообщение, что два человека заблудились в лесном массиве вблизи деревни Еджар. За помощью обратилась мать потерявшейся. К месту, где проживает заявительница и откуда отправились в лес заблудившиеся, выехали спасатели. Расспросив женщину, они узнали, что ее дочь с сожителем утром ушли в лес за ягодами. Связи с потерявшимися не было. На их поиски также отправился родственник, которому женщина указала ориентировочный маршрут движения потерявшихся. Подъехав к лесу, спасатели встретились с мужчиной, отправившимся на поиски, и обменялись номерами телефонов.