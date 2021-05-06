В. Кухарев поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Они знают цену Победы, цену слову, поэтому нам бы хотелось, чтобы эти встречи продолжались еще долгие годы. А мы со своей стороны будем делать все, чтобы каждый ветеран почувствовал внимание не только в этот день, а чтобы каждый день мы их окружали заботой.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны