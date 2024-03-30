В квест-путешествие предлагают отправиться в Минском зоопарке, узнали, что в маршруте

В какой сезон олень сбрасывает рога? Бывает ли лиса белой окраски? Найти ответы на эти и другие вопросы, а еще отправиться в настоящее квест-путешествие предлагают в Минском зоопарке. Во время игры юные исследователи пройдут по городскому оазису - в маршруте 14 остановок. Школьники смогут познакомиться с питомцами зоопарка, узнать интересные факты об экзотических представителях фауны и сделать селфи на память. В конце интеллектуального квиза самых активных ждут подарки.